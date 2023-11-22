JAKARTA - Randy sang suami kembali tidak menampakkan batang hidungnya di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat pada sidang gugatan cerai Hana Hanifah sang istri untuk ketiga kali. Benarkah Randy masih cinta?
Mediasi antara Hana Hanifah dan Randy sang suami gagal menemui titik terang di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat.
Hal ini disampaikan pengacara Hana Hanifah, Acong Latief. Saat dikonfirmasi, Acong menyebutkan alasan mediasi kliennya dinyatakan gagal.
"Mediasi gagal karena pihak Randy tidak datang dan dikasih kesempatan tiga kali," kata Acong Latief melalui pesan singkat, Rabu (22/11/2023).