Hana Hanifah Klaim Terima Ancaman dari sang Suami, Bakal Lapor ke Polisi?

JAKARTA - Setelah mencurahkan isi hatinya mengenai permasalahan rumah tangganya di media sosial, Hana Hanifah akhirnya mantap bercerai dari sang suami. Bahkan, Hana telah memberikan kuasa kepada pengacaranya, Acong Latif untuk mengajukan gugatan cerai sejak 8 Oktober lalu.

Selain karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami, tekad Hana Hanifah semakin kuat untuk berpisah lantaran trauma atas perkataan kasar sang suami yang bernada ancaman. Perkataan kasar dari suaminya itu membuatnya sampai harus ke pskiater.

Hana heran lantaran sang suami menurutnya selalu playing victim seolah-olah dirinya yang paling tersakiti. Padahal, ia yang disakiti perasaannya dan dirusak mentalnya oleh perkataan kasar Randy.

"Trauma ya sangat lah. Apalagi dengan ancaman itu ya. Ada kata-kata kasar dan kata-kata yang ingin menyakiti saya karena dia kan di media sosialnya kan seolah-olah dia paling tersakit,"ujar Hana Hanifah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski tak sampai KDRT, Hana mengaku trauma lantaran Randy mengancam akan menghancurkan hidupnya.