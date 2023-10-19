Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pulang Umrah, Syahnaz Sadiqah: Semoga Diberikan Keselamatan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:10 WIB
Pulang Umrah, Syahnaz Sadiqah: Semoga Diberikan Keselamatan
Doa Syahnaz dan Jeje Govinda saat umrah (Foto: IG Syahnaz)
A
A
A

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda baru saja pulang dari Tanah Suci, usai menjalani ibadah umrah. Kini, keduanya pun semakin harmonis, usai diterpa banyak cobaan di dalam biduk rumah tangga mereka beberapa waktu lalu.

Syahnaz mengungkapkan, doa dipanjatkan olehnya ketika berada di Tanah Suci bersama dengan sang suaminya. Dia berharap, supaya ia dan seluruh anggota keluarganya diberikan keselamatan dan juga kesehatan.

Bahkan Syahnaz juga menyebut, nama kakak kandungnya, Raffi Ahmad, dan juga istrinya, Nagita Slavina.

Pulang Umrah, Syahnaz Sadiqah: Semoga Diberikan Keselamatan

"Doa untuk keluarga, anak-anak, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Semoga jadi saleh, salehah, doain juga buat Aa Raffi, mbak Gigi sama keponakan-keponakan semua," ungkap Syahnaz Sadiqah.

Disinggung soal momongan, Syahnaz maupun Jeje Govinda mengaku tidak menjadikannya doa khusus mereka ketika berada di Tanah Suci. Namun keduanya masih belum terburu-buru, untuk menambah momongan, setelah punya anak kembar.

Namun begitu, Syahnaz mengaku jika Tuhan sudah berkehendak, mereka pun mengaku tak akan menolak anugerah diberikan momongan baru.

"Kalau aku mah sedikasihnya saja," ucap Syahnaz secara singkat.

Kendati demikian, Syahnaz dan Jeje Govinda merasa sangat bahagia, lantaran diberikan kesempatan oleh Tuhan guna mengunjungi Tanah Suci. Bagi keduanya, mengunjungi Tanah Suci merupakan pengalaman spiritual tak terlupakan sekaligus luar biasa.

"Rencana umrah memang sudah lama, cuma baru dikasih kesempatan sekarang. Alhamdulillah senang ya," jelas Jeje Govinda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138316/syahnaz_sadiqah_dan_jeje_govinda-sbWj_large.jpg
Syahnaz Sadiqah Ungkap Perubahan setelah Jadi Istri Pejabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/33/3115943/syahnaz_sadiqah-tWpa_large.jpg
Jeje Govinda Resmi Dilantik, Syahnaz Sadiqah: Semoga Amanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019330/syahnaz-diingatkan-jeje-govinda-untuk-jaga-tutur-kata-dan-perbanyak-istighfar-di-tanah-suci-8HgB3BVpxj.jpg
Syahnaz Diingatkan Jeje Govinda untuk Jaga Tutur Kata dan Perbanyak Istighfar di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017853/syahnaz-rutin-beri-pengertian-ke-anak-jelang-pergi-haji-LAreYieNsv.jpg
Syahnaz Rutin Beri Pengertian ke Anak Jelang Pergi Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/33/3017382/syahnaz-pergi-naik-haji-jeje-govinda-tak-ikut-karena-harus-jaga-anak-dAzDjaNz0U.jpg
Syahnaz Pergi Naik Haji, Jeje Govinda Tak Ikut karena Harus Jaga Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2999182/syahnaz-rayakan-6-tahun-pernikahan-netizen-semoga-tidak-ada-perselingkuhan-lagi-OXqzLJXZLI.jpg
Syahnaz Rayakan 6 Tahun Pernikahan, Netizen: Semoga Tidak Ada Perselingkuhan Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement