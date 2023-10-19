Pulang Umrah, Syahnaz Sadiqah: Semoga Diberikan Keselamatan

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda baru saja pulang dari Tanah Suci, usai menjalani ibadah umrah. Kini, keduanya pun semakin harmonis, usai diterpa banyak cobaan di dalam biduk rumah tangga mereka beberapa waktu lalu.

Syahnaz mengungkapkan, doa dipanjatkan olehnya ketika berada di Tanah Suci bersama dengan sang suaminya. Dia berharap, supaya ia dan seluruh anggota keluarganya diberikan keselamatan dan juga kesehatan.

Bahkan Syahnaz juga menyebut, nama kakak kandungnya, Raffi Ahmad, dan juga istrinya, Nagita Slavina.

"Doa untuk keluarga, anak-anak, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Semoga jadi saleh, salehah, doain juga buat Aa Raffi, mbak Gigi sama keponakan-keponakan semua," ungkap Syahnaz Sadiqah.

Disinggung soal momongan, Syahnaz maupun Jeje Govinda mengaku tidak menjadikannya doa khusus mereka ketika berada di Tanah Suci. Namun keduanya masih belum terburu-buru, untuk menambah momongan, setelah punya anak kembar.

Namun begitu, Syahnaz mengaku jika Tuhan sudah berkehendak, mereka pun mengaku tak akan menolak anugerah diberikan momongan baru.

"Kalau aku mah sedikasihnya saja," ucap Syahnaz secara singkat.

Kendati demikian, Syahnaz dan Jeje Govinda merasa sangat bahagia, lantaran diberikan kesempatan oleh Tuhan guna mengunjungi Tanah Suci. Bagi keduanya, mengunjungi Tanah Suci merupakan pengalaman spiritual tak terlupakan sekaligus luar biasa.

"Rencana umrah memang sudah lama, cuma baru dikasih kesempatan sekarang. Alhamdulillah senang ya," jelas Jeje Govinda.