Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Beyond the Reach: Perburuan para Pemburu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |22:01 WIB
Sinopsis Film Beyond the Reach: Perburuan para Pemburu
Sinopsis Film Beyond the Reach (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Beyond the Reach akan diulas dalam artikel Okezone kali ini. Beyond the Reach merupakan film thriller Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Jean-Baptiste Léonetti, dengan skenario oleh Stephen Susco, yang didasarkan pada novel Deathwatch karya Robb White tahun 1972.

Film ini dibintangi oleh Michael Douglas yang juga sebagai produser, Jeremy Irvine, Hanna Mangan-Lawrence, dan Ronny Cox. Rotten Tomatoes memberikan ulasan sebanyak 37% dari 68 ulasan kritikus, dengan rata-rata nilai 5,0/10.

Sinopsis Film Beyond the Reach

John Madec, seorang taipan kejam dan kolektor piala, memamerkan kendaraan segala medan senilai USD500.000 di kota kecil gurun Mojave. Ia membelinya dari sheriff setempat dengan tujuan mengejar domba gurun bighorn yang terancam punah. Sheriff meminta Ben, seorang pelacak muda yang berpengalaman, untuk memandu Madec keluar kota menuju negara ngarai Shiprock.

Sinopsis Film Beyond the Reach: Perburuan para Pemburu

Madec mengolok-olok pacar Ben yang telah pergi ke Colorado dengan beasiswa renang perguruan tinggi setelah Ben mengajarkannya menembak. Ketika Ben meminta izin berburu domba gurun yang terancam punah, Madec menawarkan sejumlah uang tunai, yang diterima oleh Ben dengan enggan.

Tetapi, ketika Madec—dengan filosofi menembak dulu dan bertanya kemudian—tanpa sengaja menembak seorang penambang tua, Ben bersikeras bahwa mereka harus melaporkannya sebagai kecelakaan. Madec memasukkan peluru lain dari pistol Ben ke dalam mayat, dan setelah menjelaskan bagaimana dia sekarang dapat memaksa Ben dengan pertanyaan tentang siapa pelaku sebenarnya, Madec menawarkan kesepakatan kepada Ben: Madec akan membiayai pendidikannya di perguruan tinggi dengan jurusan keuangan dan memberinya USD300.000 serta pekerjaan setahun sebagai imbalan atas keterlibatannya dalam menutupi kejahatan tersebut.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement