Sinopsis Film Beyond the Reach: Perburuan para Pemburu

JAKARTA - Sinopsis film Beyond the Reach akan diulas dalam artikel Okezone kali ini. Beyond the Reach merupakan film thriller Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Jean-Baptiste Léonetti, dengan skenario oleh Stephen Susco, yang didasarkan pada novel Deathwatch karya Robb White tahun 1972.

Film ini dibintangi oleh Michael Douglas yang juga sebagai produser, Jeremy Irvine, Hanna Mangan-Lawrence, dan Ronny Cox. Rotten Tomatoes memberikan ulasan sebanyak 37% dari 68 ulasan kritikus, dengan rata-rata nilai 5,0/10.

Sinopsis Film Beyond the Reach

John Madec, seorang taipan kejam dan kolektor piala, memamerkan kendaraan segala medan senilai USD500.000 di kota kecil gurun Mojave. Ia membelinya dari sheriff setempat dengan tujuan mengejar domba gurun bighorn yang terancam punah. Sheriff meminta Ben, seorang pelacak muda yang berpengalaman, untuk memandu Madec keluar kota menuju negara ngarai Shiprock.

Madec mengolok-olok pacar Ben yang telah pergi ke Colorado dengan beasiswa renang perguruan tinggi setelah Ben mengajarkannya menembak. Ketika Ben meminta izin berburu domba gurun yang terancam punah, Madec menawarkan sejumlah uang tunai, yang diterima oleh Ben dengan enggan.

Tetapi, ketika Madec—dengan filosofi menembak dulu dan bertanya kemudian—tanpa sengaja menembak seorang penambang tua, Ben bersikeras bahwa mereka harus melaporkannya sebagai kecelakaan. Madec memasukkan peluru lain dari pistol Ben ke dalam mayat, dan setelah menjelaskan bagaimana dia sekarang dapat memaksa Ben dengan pertanyaan tentang siapa pelaku sebenarnya, Madec menawarkan kesepakatan kepada Ben: Madec akan membiayai pendidikannya di perguruan tinggi dengan jurusan keuangan dan memberinya USD300.000 serta pekerjaan setahun sebagai imbalan atas keterlibatannya dalam menutupi kejahatan tersebut.

