Sinopsis Film Bats: Teror Menyeramkan dari Kelelawar

JAKARTA - Sinopsis film Bats akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Bats adalah film horor Amerika tahun 1999 yang disutradarai oleh Louis Morneau, ditulis oleh John Logan, dan diproduksi oleh Bradley Jenkel serta Louise Rosner. Film ini diperankan oleh Lou Diamond Phillips, Dina Meyer, Bob Gunton, dan Leon. Ini merupakan film pertama yang dirilis oleh Destination Films.

Bats mendapatkan ulasan sebanyak 17% di Rotten Tomatoes berdasarkan 42 ulasan, dengan rating rata-rata 3,3/10.

Sinopsis Film Bats

Ketika orang-orang mulai meninggal di kota fiksi kecil Gallup di Texas, kelelawar menjadi tersangka utama. CDC memanggil ahli chiropterologi, Dr. Sheila Casper, beserta asistennya, Jimmy Sands, untuk menyelidiki situasi ini.

Alexander McCabe menyembunyikan fakta ini, namun mengakui bahwa kelelawar telah dimodifikasi secara genetik olehnya menjadi lebih cerdas dan juga omnivora, sehingga tidak lagi terancam punah. Sheila merasa tidak setuju dengan hal ini, tetapi tampaknya McCabe bertindak dengan niat yang baik.

Dengan bantuan Sheriff Emmett Kimsey dan spesialis CDC, Dr. Tobe Hodge, Sheila dan Jimmy memulai pencarian sarang kelelawar. Pada malam pertama, mereka diserang, namun berhasil menangkap satu dan memasang alat pelacak di atasnya. Sayangnya, ketika kelelawar itu dilepaskan, ia dibunuh oleh kelelawar lain yang memahami strateginya. Emmett memutuskan bahwa Gallup perlu dievakuasi, dan walikota diminta untuk memberikan peringatan kepada semua warga untuk tetap berada di dalam rumah dan mengamankan rumah mereka.

Sayangnya, tidak ada yang mendengarkan. Kelelawar menyerang kota, dan dalam hitungan menit, kekacauan pun terjadi dengan beberapa orang tewas, termasuk Dr. Hodge yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Sheila.

Garda Nasional tiba dan mulai mengevakuasi kota. Mereka memberi waktu 48 jam kepada Sheila dan tim pemburu kelelawar sebelum mereka menghancurkan kota dengan harapan bisa memusnahkan kelelawar. Sheila mendirikan pusat komando di sekolah setempat. Militer berjanji akan memusatkan kamera inframerah satelit Chromo-B340 di sekitar Gallup untuk membantu menemukan lokasi sarang kelelawar.

Namun, ketika lokasi sarang ditemukan, Sheila bingung bagaimana cara memusnahkan ribuan kelelawar tersebut. Bom pada sarang akan menyebarkannya, menciptakan tempat bertengger baru, dan menyebarkan investasi ke seluruh negeri. Sementara racun yang biasa digunakan untuk mengendalikan kelelawar hanya sedikit efektif terhadap mereka, namun sangat berbahaya bagi manusia. Menurut Sheila, penurunan suhu di sarang akan membuat kelelawar berhibernasi daripada terbang menjauh, sehingga mereka mati karena kedinginan.

