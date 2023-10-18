Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rahasia God Bless Tetap Kompak setelah 50 Tahun Berkarya

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:49 WIB
Rahasia God Bless Tetap Kompak setelah 50 Tahun Berkarya
Rahasia God Bless kompak setelah 50 tahun berkarya. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Grup band rock legendaris God Bless masih tetap eksis selama 50 tahun berkarya. Dalam rangka merayakan usia setengah abad ini, Achmad Albar cs siap menggelar konser tunggal pada 10 November mendatang.

Achmad Albar, sang vokalis, bersyukur bandnya terus bertahan di tengah gempuran musisi baru di industri. Tetapi, dia mengakui bahwa God Bless juga tidak lepas dari permasalahan sebagaimana band lainnya.

"Masalah pasti ada, tapi semuanya asyik-asyik aja, mengalir. Selalu masalah pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Bersyukur bisa bertahan dan masih eksis sampai sekarang," kata Achmad Albar kepada Okezone saat hadir di acara Good Afternoon Zone yang digelar di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Ayah Fachri Albar ini kemudian menyampaikan rahasia yang membuat God Bless tidak goyah meski dihadapi masalah. Kuncinya adalah rasa toleransi serta sabar yang harus dimiliki setiap personel.

"Toleransi sesama anggota dan paling enggak memang diperlukan kesabaran," katanya.

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
