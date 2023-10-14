Bima S dalam Episode Home Coming, Hanya di MNCTV

JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi Bima S pukul 12.00 WIB di MNCTV. Animasi superhero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action Bima Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode minggu ini.

Maverick Claw menyerang VE dkk, Pertarungan sengit antara VE dan Maverick Claw akhirnya terjadi. Ternyata Claw tidak sendiri, ada dua Maverick lainnya yang turut menyerang, Helena dan Samson. VE dkk semakin kewalahan dan terdesak. Di tengah pertarungan sengit itu, sebuah pilar energi menghujam BUMI, yang mengalihkan seluruh perhatian, bahkan menarik Growler berdatangan. Di manakah Bima? Kekuatan Energi apakah itu?

Jangan lewatkan keseruan episode Bima S yang akan berlangsung pekan ini! Saksikan setiap Minggu (15/10/2022) pukul 12.00 WIB di MNCTV.

Bima S merupakan animasi kreasi anak bangsa yang diproduksi oleh MNC Animation. Anak usaha dari MNC Pictures, yang juga merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).