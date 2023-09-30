BIMA S Dalam Episode Beginning Of Chaos, Minggu 1 Oktober 2023

JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi BIMA S pukul 12.00 WIB di MNCTV. Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode minggu ini.

Gawat! 7 Matrix kini telah jatuh ke tangan Infernus! Matrix memiliki energi murni yang bisa memberikan kekuatan tanpa batas ke siapapun yang menggunakannya. Pertarungan hidup dan mati pun tak terelakkan! Untuk pertama kalinya, BIMA dan EAGLE harus bertempur bersama dengan semua kekuatan mereka demi merebut kembali Matrix dari Infernus. Berhasilkah mereka merebutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode BIMA S yang akan berlangsung pekan ini! Saksikan setiap Minggu (01/10/2022) pukul 12.00 WIB di MNCTV.