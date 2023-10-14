Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tinggalkan Dunia Akting, Zaskia Adya Mecca Bersyukur Kini Bisa Quality Time Bareng Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |16:01 WIB
Tinggalkan Dunia Akting, Zaskia Adya Mecca Bersyukur Kini Bisa <i>Quality Time</i> Bareng Anak
Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo (Foto: IG Zaskia)
JAKARTA - Artis Zaskia Adya Mecca memang sudah lama meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pemain sinetron.

Setelah menikah dengan sutradara Hanung Bramantyo pada 2009, Zaskia Adya Mecca memilih untuk meninggalkan lokasi syuting sinetron ataupun film.

Ia memilih untuk fokus mengurus keluarga dan banyak menghabiskan waktu bersama kelima anaknya.

Salah satu tugas rutin yang dilakukan olehnya yakni mengantar dan menjemput sekolah anak-anaknya.

"Yang nanya kesibukan aku apa sekarang, antar jemput anak dan sangat menikmatinya," tulis Zaskia Adya Mecca di Instagram Story-nya, Jumat (13/10/2023).

