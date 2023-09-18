Putra Bungsunya Potong Rambut, Zaskia Adya Mecca Girang

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca memiliki dua anak perempuan dan tiga laki-laki. Kendati demikian, putra bungsunya yakni Bhaj Kama Bramantyo, kerap kali disangka perempuan lantaran memiliki rambut gondrong.

Kendati demikian, Kama akhirnya mau untuk memangkas rambutnya. Hal itu jelas membuat istri Hanung Bramantyo itu kegirangan, mengingat sejak lahir hingga saat ini sudah masuk sekolah, Kama memang kerap tampil dengan rambut panjangnya.

"Akhirnya, pecah telor juga, Kama potong rambut," ujar Zaskia Adya Mecca dikutip dari akun Instagram pribadinya.

Sebetulnya banyak yang tidak rela Kama untuk potong rambut, termasuk Zaskia sendiri. Namun bintang film Ayat Ayat Cinta itu merasa kasihan lantaran kerap merasa ribet dengan rambut ikal putranya.

"Walau banyak yang nggak rela (termasuk Bia) , tapi kasian mukanya selalu riweh sama kriwils-an-nya," jelas Zaskia Adya Mecca.

Selain itu, putra bungsunya ini kerap disangka perempuan gara-gara wajahnya yang imut ditambah lagi dengan rambut panjangnya.

BACA JUGA: Zaskia Adya Mecca Langsung Bertindak saat Anak Cowoknya Merasa Cantik

"Dan kasihan sering disangka perempuan," lanjut perempuan yang akrab disapa Bia tersebut.