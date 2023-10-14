Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Marauders, Aksi Menantang Bruce Willis dan Dave Bautista

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |20:01 WIB
Sinopsis Film Marauders, Aksi Menantang Bruce Willis dan Dave Bautista
Sinopsis Film Marauders (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Marauders akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Marauders adalah film kriminal Amerika tahun 2016 yang disutradarai oleh Steven C. Miller dan ditulis oleh Michael Cody dan Chris Sivertson.

Film ini dibintangi oleh Christopher Meloni, Bruce Willis, Dave Bautista, dan Adrian Grenier. Di Rotten Tomatoes film ini mendapat rating 24% berdasarkan 21 ulasan dan rata-rata rating 4.1/10.

Sinopsis Film Marauders

Di Cincinnati, empat perampok bertopeng melarikan diri dengan uang tunai $3 juta dari Hubert National Bank setelah pemimpin kru mengeksekusi manajernya, Steven Hutchinson. Agen Khusus FBI Jonathan Montgomery mengepalai penyelidikan gabungan perampokan-pembunuhan dengan PD Cincinnati. Teknisi forensik menemukan cetakan yang cocok dengan Army Ranger yang mati, TJ Jackson.

Sinopsis Film Marauders, Aksi Menantang Bruce Willis dan Dave Bautista

Menurut laporan resmi, pada tahun 2011, unit TJ bertindak jahat, menangkap warga sipil Alexander Hubert untuk mengumpulkan uang tebusan. Pertukaran menjadi kacau dan Alexander dan Rangers dibunuh oleh tim Pasukan Khusus. Jenazah TJ tidak pernah ditemukan. Sebagai pewaris tunggal, Jeffrey Hubert, saudara laki-laki Alexander, menjadi presiden Hubert International. Dengan melacak nomor serinya, FBI menemukan bahwa para perampok menyumbangkan uang tersebut ke dana amal City Mission.

Dalam perampokan kedua di lokasi bank Hubert yang berbeda, para perampok mencuri uang tunai dan isi brankas pribadi milik Hubert dan Senator Ohio Cook. David Dagley, anggota detail keamanan Hubert, dibujuk ke bank dan kemudian ditikam sampai mati dalam sebuah penyergapan. Pembunuhnya meninggalkan peluru dengan sidik jari TJ di atasnya. Dagley adalah Komandan Rangers yang menculik Alexander Hubert tetapi tidak mengambil bagian dalam skema tebusan. Kendaraan pelarian ditemukan terdaftar atas nama saudara laki-laki TJ, James. Montgomery menerima bukti foto perselingkuhan homoseksual antara Hubert dan Cook, dan para perampok berusaha membujuk Montgomery untuk menyelidiki korupsi Hubert. Berkumpul di Cabang Utama untuk perampokan ketiga, geng tersebut mengejutkan Montgomery, yang dikawal dalam perjalanan keluar setelah wawancara dengan Hubert. Baku tembak dengan senapan berkekuatan tinggi terjadi di lobi saat orang-orang tersebut terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Seorang pencuri terbunuh, dan tiga lainnya mundur ke lalu lintas pusat kota. Korban Hutchinson dan Dagley ditemukan menjadi anggota lama peleton elit bersama Cook.

