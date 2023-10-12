Bikin Haru, Vidi Aldiano Sebut Pernikahannya dengan Sheila Dara Sebuah Keajaiban

JAKARTA - Vidi Aldiano menganggap bahwa pernikahannya dengan Sheila Dara Aisha adalah sebuah keajaiban. Pernikahan tersebut bahkan telah resmi digelar pada 15 Januari 2022.

Bukan tanpa sebab Vidi menyebut jika pernikahannya tersebut adalah sebuah keajaiban. Mengingat, ada sebuah hal yang kini dialami oleh Vidi dan berkaitan dengan kesehatan.

"Gua ngerasa ya itu, Tuhan kasih gua ujian ini, gua dikasih banyak sekali variabel-variabel pendukung yang gila banget menurut gua sih. Dari keluarga, istri gua. Gila banget," tutur Vidi Aldiano dikutip dari podcast di YouTube Deddy Corbuzier, Rabu, 11 Oktober 2023.

Keadaan tersebut yang membuat Vidi menyebut Sheila Dara merupakan sebuah keajaiban. Pasalnya, Sheila tetap mau menerima dirinya menjadi suami di tengah kondisinya yang saat itu telah divonis penyakit kanker ginjal.

"Lu tahu kan, gua tuh ngelamar istri gua dulu dengan semua probability ini dan dia masih mau terima gua sampai sekarang lho," kata Vidi.

"Sheila tuh keberadaan dia di hidup gue tuh but gue tuh miracle gitu. Ada orang waras yang mau sama orang kaya gua," imbuhnya.