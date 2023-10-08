Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Banyak Komentar, Begini Respons Sheila Dara saat Dengar Lagu Baru Vidi Aldiano

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |09:38 WIB
Tak Banyak Komentar, Begini Respons Sheila Dara saat Dengar Lagu Baru Vidi Aldiano
Vidi Aldiano dan Sheila Dara (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano baru saja comeback dengan merilis single berjudul 'w u at?'. Single tersebut terinspirasi dari sang istri, Sheila Dara yang kerap hilang tanpa kabar.

Ternyata meski lagunya terinspirasi dari sang istri, respons Sheila Dara sangat simple. Ia hanya mengacungi jempol, seraya memuji lagu terbaru milik sang suami itu bagus.

Bahkan responnya itu, Vidi masukan ke dalam koreografi di music video.

Tak Banyak Komentar, Begini Respon Sheila Dara saat Dengar Lagu Baru Vidi Aldiano

"Ada sebuah gerakan di lagu ini, koreografinya yang saya masukan atas respons Sheila Dara. Setiap gue rilis lagu, dia selalu kalau bagus dia cuma (mengacungkan jempol)" jelas Vidi Aldiano di kawasan Ampera, Jakarta Selatan.

Selama ini, sang istri memang tidak pernah memberikan banyak komentar terkait karya-karyanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157097/vidi_aldiano-6mWp_large.jpg
Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker Lagi di Penang: Kali Ini Lebih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153600/vidi_aldiano-iqzD_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano: Gue Insecure Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153543/vidi_aldiano-Gk5Y_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148839/vidi_aldiano-HvFw_large.jpg
Pihak Vidi Aldiano Upayakan Damai dengan Pencipta Lagu Nuansa Bening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/33/3148254/vidi_aldiano-4vm6_large.jpg
Alasan Sebenarnya Vidi Aldiano Hapus Lagu Nuansa Bening dari Platform Musik Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148038/yakup_hasibuan-aTBs_large.jpg
Yakup Hasibuan Sebut Gugatan Lagu Nuansa Bening Tak Berdasar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement