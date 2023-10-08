Tak Banyak Komentar, Begini Respons Sheila Dara saat Dengar Lagu Baru Vidi Aldiano

JAKARTA - Vidi Aldiano baru saja comeback dengan merilis single berjudul 'w u at?'. Single tersebut terinspirasi dari sang istri, Sheila Dara yang kerap hilang tanpa kabar.

Ternyata meski lagunya terinspirasi dari sang istri, respons Sheila Dara sangat simple. Ia hanya mengacungi jempol, seraya memuji lagu terbaru milik sang suami itu bagus.

Bahkan responnya itu, Vidi masukan ke dalam koreografi di music video.

"Ada sebuah gerakan di lagu ini, koreografinya yang saya masukan atas respons Sheila Dara. Setiap gue rilis lagu, dia selalu kalau bagus dia cuma (mengacungkan jempol)" jelas Vidi Aldiano di kawasan Ampera, Jakarta Selatan.

Selama ini, sang istri memang tidak pernah memberikan banyak komentar terkait karya-karyanya.

