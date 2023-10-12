Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aktris Alda Augustine Laporkan Penipuan Arisan Tas Mewah, Rugi Rp160 Juta

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |04:30 WIB
Aktris Alda Augustine Laporkan Penipuan Arisan Tas Mewah, Rugi Rp160 Juta
Alda Augustine melaporkan dugaan penipuan arisan tas mewah ke SPKT Polda Metro Jaya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Alda Augustine membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Jakarta, terkait kasus dugaan penipuan, 11 Oktober 2023.

Tak sendiri, Alda hadir di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya, Putri Maya Rumanti. Adapun pihak terduga pelaku merupakan bandar arisan tas mewah berinisial HV.

Kepada awak media, Putri Maya selaku kuasa hukum menceritakan kronologi dugaan penipuan yang menimpa sang klien. Alda Augustine dikatakan Putri masuk dalam grup arisan tas mewah merek Hermes.

Arisan itu dibuat dengan periode dua tahun berjalan, namun ketika baru berlangsung 1,5 tahun, HV malah menghilang.

Masih ada sekitar lima anggota lagi yang belum menang arisan, termasuk Alda Augustine yang mengalami kerugian hingga Rp160 juta.

"Jadi mereka itu, 25 orang setiap bulan arisan dengan menyetor Rp10 juta. Setiap bulan dikocok siapa saja namanya yang dapat, itu bergiliran selama dua tahun," terang Putri Maya Rumanti usai membuat laporan.

"Ini sudah berjalan 20 bulan dan masih ada lima orang lagi yang belum dapat. Di pertengahan sudah mau selesai, si bandar ini menghilang," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement