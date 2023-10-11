Tanpa Kuasa Hukum, Yadi Sembako Penuhi Panggilan atas Laporan Dugaan Penipuan

JAKARTA - Komedian Yadi Sembako akhirnya memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Selatan, terkait dugaan penipuan dan penggelapan.

Untuk pemeriksaannya, pria bernama asli Suryadi Ishaq ini mengaku tidak didampingi oleh kuasa hukum.

"Kuasa hukum hari ini lagi operasi sudah dari minggu lalu masih pemulihan," kata Yadi Sembako saat tiba di Polres Metro Tangerang Selatan, Rabu (11/10/2023).

"Kalau berkenan hadir beliau hadir hari ini kalau tidak kuat juga tidak memaksakan," sambungnya.

Yadi Sembako berharap pemeriksaan perdananya ini berjalan lancar dan dapat menjawab semua pertanyaan penyidik.