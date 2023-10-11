Berdarah Palestina, Ini Komentar Gigi Hadid soal Penyerangan Israel

LOS ANGELES - Model Gigi Hadid akhirnya buka suara mengenai konflik terbaru yang terjadi antara Palestina dan Israel baru-baru ini. Pemilik nama lengkap Jelena Noura Hadid itu mengungkapkan pendapatnya lewat akun Instagram miliknya.

Lewat unggahan terbaru di akun Instagram itu, Gigi Hadid berbicara panjang lebar mengenai konflik terbaru yang dalam pandangannya lebih banyak melukai masyarakat sipil di kedua belah pihak.

"Saya bersama orang-orang yang jadi korban dari tragedi yang tidak dapat diterima ini, setiap hari banyak orang-orang yang tidak bersalah jadi korban dari konflik itu.Kebanyakan dari mereka justru adalah anak-anak," tulis Gigi Hadid dikutip TMZ, Rabu (11/10/2023) ini.

Di saat yang bersamaan Gigi Hadid juga menjelaskan posisinya sebagai orang yang punya ikatan darah dengan Palestina. Dia mengaku punya empati dan kekecewaan yang sangat dalam melihat masyarakat Palestina menderita akibat kebijakan otoriter Israel.

Di saat yang bersamaan, dia mengaku punya tanggung jawab yang besar terhadap sejawatnya yang berlatar belakang Yahudi.

"Saya selalu bermimpi dan berharap untuk Palestina, dan dari keinginan itu tidak ada satu pun keinginan untuk melukai orang Yahudi," jelasnya.