Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berdarah Palestina, Ini Komentar Gigi Hadid soal Penyerangan Israel

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |10:00 WIB
Berdarah Palestina, Ini Komentar Gigi Hadid soal Penyerangan Israel
Gigi Hadid komentari penyerangan Israel. (Foto: Instagram)
A
A
A

LOS ANGELES - Model Gigi Hadid akhirnya buka suara mengenai konflik terbaru yang terjadi antara Palestina dan Israel baru-baru ini. Pemilik nama lengkap Jelena Noura Hadid itu mengungkapkan pendapatnya lewat akun Instagram miliknya.

Lewat unggahan terbaru di akun Instagram itu, Gigi Hadid berbicara panjang lebar mengenai konflik terbaru yang dalam pandangannya lebih banyak melukai masyarakat sipil di kedua belah pihak.

"Saya bersama orang-orang yang jadi korban dari tragedi yang tidak dapat diterima ini, setiap hari banyak orang-orang yang tidak bersalah jadi korban dari konflik itu.Kebanyakan dari mereka justru adalah anak-anak," tulis Gigi Hadid dikutip TMZ, Rabu (11/10/2023) ini.

Di saat yang bersamaan Gigi Hadid juga menjelaskan posisinya sebagai orang yang punya ikatan darah dengan Palestina. Dia mengaku punya empati dan kekecewaan yang sangat dalam melihat masyarakat Palestina menderita akibat kebijakan otoriter Israel.

Di saat yang bersamaan, dia mengaku punya tanggung jawab yang besar terhadap sejawatnya yang berlatar belakang Yahudi.

"Saya selalu bermimpi dan berharap untuk Palestina, dan dari keinginan itu tidak ada satu pun keinginan untuk melukai orang Yahudi," jelasnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158742/gigi_hadid-ohXu_large.jpg
Segera Dinikahi Bradley Cooper, Gigi Hadid: Aku Beruntung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/33/3008776/dimabuk-cinta-bradley-cooper-dan-gigi-hadid-ciuman-di-konser-taylor-swift-WKg87JOhsi.jpg
Dimabuk Cinta, Bradley Cooper dan Gigi Hadid Ciuman di Konser Taylor Swift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/33/3008266/bradley-cooper-dan-gigi-hadid-pamer-ciuman-panas-di-konser-taylor-swift-4yIQ66P7kG.jpg
Bradley Cooper dan Gigi Hadid Pamer Ciuman Panas di Konser Taylor Swift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/33/2976971/gigi-hadid-dan-bradley-cooper-pamer-kemesraan-saat-sarapan-bareng-nJmEGiXHU8.jpg
Gigi Hadid dan Bradley Cooper Pamer Kemesraan saat Sarapan Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/33/2961307/gigi-hadid-dan-bradley-cooper-terlihat-gandengan-tangan-di-london-pacaran-H1lpSyWdhg.jpg
Gigi Hadid dan Bradley Cooper Terlihat Gandengan Tangan di London, Pacaran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/33/2927277/gigi-hadid-marah-besar-ketika-rakyat-palestina-dianggap-teroris-oleh-israel-pSOEof9jcH.jpg
Gigi Hadid Marah Besar ketika Rakyat Palestina Dianggap Teroris oleh Israel
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement