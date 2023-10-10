Gigi Hadid dan Bradley Cooper Tepergok Satu Mobil Lagi, Pacaran?

LOS ANGELES - Gigi Hadid dan Bradley Cooper kembali menuai sorotan. Usai kepergok makan malam bersama beberapa waktu lalu, keduanya terlihat kembali ke New York City dengan mobil yang sama pada hari Sabtu (8/10/2023) waktu setempat setelah diduga berangkat untuk liburan singkat.

Dalam foto yang diperoleh PageSix, aktor 48 tahun mengendarai SUV Mercedes-Benz miliknya. Dia mengenakan kaus biru, celana jeans, dan sepatu kets hitam sambil membawa ransel hitam dan ransel berwarna senada.

Sementara supermodel berusia 28 tahun itu mengenakan sweater yang dimasukkan ke dalam jeans hitam, melengkapi penampilannya dengan sepatu balet. Rambutnya dibuat sederhana dengan dicepol.

Sayangnya, baik Cooper maupun Hadid masih belum memberikan keterangan resmi mengenai apa yang terjadi dibalik momen kebersamaan keduanya dalam waktu berdekatan itu.

Sebelumnya, kakak Bella Hadid itu kepergok meninggalkan acara makan malam bersama Bradley Cooper di Via Carota, New York. Kedua bintang tersebut pergi dengan mobil yang sama setelah makan.

Menurut laporan, Gigi Hadid saat itu mengenakan rok mini low-rise dengan crop top putih dan jaket kulit. Sedangkan Bradley Cooper terlihat mengenakan kemeja flanel terbuka, kaus biru, dan celana jeans.

BACA JUGA: