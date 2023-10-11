Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mahalini Ogah Beri Bocoran Konser Fabula 2.0, Ini Alasannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |07:24 WIB
Mahalini memilih untuk tidak memberikan bocoran terkait konser tunggalnya (Foto: Nurul/MPI)
JAKARTA - Mahalini Raharja akan menggelar konser tunggal bertajuk Fabula 2.0 pada 14 Oktober mendatang di Basket Hall Senayan, Jakarta. Jelang konser tunggal perdananya itu, Mahalini pun melakukan sesi latihan bersama band pengiringnya.

Dijumpai usai sesi latihan, Mahalini pun mengungkap jika dirinya sengaja tidak membocorkan lebih jauh mengenai kejutan serta keistimewaan seperti apa yang akan dipersembahkan untuk para penggemarnya nanti. Bahkan, jika melihat dari beberapa unggahannya di Instagram, Mahalini tak memberikan informasi dengan siapa dirinya berkolaborasi atau konsep seperti apa yang akan disuguhkannya nanti.

Satu-satunya petunjuk yang terlihat dari unggahan Instagramnya adalah video latihan dengan menggandeng musisi orkestra.

"Sejujurnya dari awal aku gak memperlihatkan keistimewaan seperti apa di konser aku. Aku cuma posting poster doang, gak ngasih tau konsepnya gimana mentok paling ngasih tahu orkestranya aja. Terus aku mau ngapain nanti, ada konsep apa, aku gak ngasih tahu," ujar Mahalini di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Selasa, 10 Oktober 2023.

Rupanya, hal ini sengaja dilakukannya lantaran perempuan 23 tahun ini ingin melihat seperti apa antusias penggemarnya meski tak banyak bocoran yang diungkapnya. Ia ingin melihat sejauh mana lagu-lagu di album Fabula terkenang di hati masyarakat termasuk bagaimana respons masyarakat terhadap dirinya.

Mahalini

"Karena aku mau tahu apakah Fabula album aku ini umurnya masih panjang, siapa tau masih banyak peminatnya. Selama 10 bulan ini apakah dia masih banyak peminatnya apakah mahalini masih banyak yang mau dengerin. Aku pengin tau seberapa banyak peminatnya Mahalini," sambungnya.

Halaman:
1 2
