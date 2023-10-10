Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Intip Persiapan Mahalini Jelang Konser Tunggal Perdana Fabula 2.0

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:27 WIB
Intip Persiapan Mahalini Jelang Konser Tunggal Perdana Fabula 2.0
Mahalini saat ditemui di sela persiapan Konser Fabula 2.0 di Bintaro, Tangerang Selatan. (Nurul/MPI)
A
A
A

TANGERANG - Mahalini Raharja akan menggelar konser pada 14 Oktober 2023 mendatang di Basket Hall Senayan, Jakarta. Konser bertajuk 'Fabula 2.0' ini begitu istimewa lantaran menjadi konser tunggal perdananya di Tanah Air. Sebelumnya, konser Fabula sudah pernah diadakan di Malaysia beberapa waktu lalu.

Jelang konser tunggal perdananya itu, Mahalini melakukan sesi latihan bersama band pengiringnya. Selain itu, wanita 23 tahun itu juga sedikit membocorkan bahwa dirinya bukan hanya tampil bersama band yang biasa mengiringinya di berbagai konser festival melainkan dia akan menggandeng musisi yang memainkan musik orkestra.

"Yang istimewa mungkin berbeda dari aku yang biasanya tampil di acara konser festival lainnya. Di sini aku gak sama band aku aja tapi nanti akan ngajak beberapa orang orkestra seperti main biola,"ujar Mahalini di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Selasa (10/10/2023).

Meski telah berlatih, pelantun Sial itu tak menampik jika masih banyak keraguan dalam hatinya untuk menampilkan yang terbaik di konser tunggalnya nanti. Namun, dia memilih pasrah lantaran kekasih Rizky Febian itu mempercayai segala usaha yang telah dilakukannya semaksimal mungkin tentu akan menuai hasil yang baik.

"Siap seratus persen sih belum. Banyak keraguan, banyak ketakutan juga, takut tidak sesuai ekspektasi atau apa. Tapi yang namanya berusaha pasti berusaha semaksimal mungkin buat konser ini. Sebenernya ya dijalanin aja, yang penting usaha maksimal dari sekarang,"sambungnya.

Mahalini mengaku antusias untuk tampil dalam konser tunggalnya itu. Pasalnya, menggelar konser tunggal dinilainya sebagai impian semua musisi. Meski begitu bahagia akhirnya dapat mewujudkan salah satu impiannya, Mahalini juga merasa sedih.

Pasalnya di saat dirinya berhasil menggapai salah satu impiannya, tak ada sosok ibunda tercinta yang menemani. Ibunda Mahlini, Ni Nyoman Serini diketahui telah berpulang pada Juli 2021.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157426/mahalini_raharja-8iDv_large.jpg
Merah Menyala, Mahalini Tampil Stylish saat Main Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115175/mahalini_raharja-S45g_large.jpg
Usai Mualaf, Mahalini Bakal Aqiqah Bareng sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114337/mahalini-Tb0U_large.jpg
Mahalini dan Rizky Febian Sambut Anak Pertama, Namanya Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114348/kabar_bahagia_mahalini_melahirkan_anak_pertama-XrRE_large.jpg
Kabar Bahagia, Mahalini Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/205/3108665/mahalini-MrIL_large.jpg
Mahalini Kaget Angie Carvalho Bawakan Ini Laguku di Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107846/rizky_febian-J1lX_large.jpg
Mahalini Janji Tak Perlihatkan Wajah Anak Pertama demi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement