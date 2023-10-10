Intip Persiapan Mahalini Jelang Konser Tunggal Perdana Fabula 2.0

TANGERANG - Mahalini Raharja akan menggelar konser pada 14 Oktober 2023 mendatang di Basket Hall Senayan, Jakarta. Konser bertajuk 'Fabula 2.0' ini begitu istimewa lantaran menjadi konser tunggal perdananya di Tanah Air. Sebelumnya, konser Fabula sudah pernah diadakan di Malaysia beberapa waktu lalu.

Jelang konser tunggal perdananya itu, Mahalini melakukan sesi latihan bersama band pengiringnya. Selain itu, wanita 23 tahun itu juga sedikit membocorkan bahwa dirinya bukan hanya tampil bersama band yang biasa mengiringinya di berbagai konser festival melainkan dia akan menggandeng musisi yang memainkan musik orkestra.

"Yang istimewa mungkin berbeda dari aku yang biasanya tampil di acara konser festival lainnya. Di sini aku gak sama band aku aja tapi nanti akan ngajak beberapa orang orkestra seperti main biola,"ujar Mahalini di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Selasa (10/10/2023).

Meski telah berlatih, pelantun Sial itu tak menampik jika masih banyak keraguan dalam hatinya untuk menampilkan yang terbaik di konser tunggalnya nanti. Namun, dia memilih pasrah lantaran kekasih Rizky Febian itu mempercayai segala usaha yang telah dilakukannya semaksimal mungkin tentu akan menuai hasil yang baik.

"Siap seratus persen sih belum. Banyak keraguan, banyak ketakutan juga, takut tidak sesuai ekspektasi atau apa. Tapi yang namanya berusaha pasti berusaha semaksimal mungkin buat konser ini. Sebenernya ya dijalanin aja, yang penting usaha maksimal dari sekarang,"sambungnya.

Mahalini mengaku antusias untuk tampil dalam konser tunggalnya itu. Pasalnya, menggelar konser tunggal dinilainya sebagai impian semua musisi. Meski begitu bahagia akhirnya dapat mewujudkan salah satu impiannya, Mahalini juga merasa sedih.

Pasalnya di saat dirinya berhasil menggapai salah satu impiannya, tak ada sosok ibunda tercinta yang menemani. Ibunda Mahlini, Ni Nyoman Serini diketahui telah berpulang pada Juli 2021.