Merasa Tak Bersalah, Jessica Wongso Masih Berharap Bebas usai Divonis 20 Tahun Penjara

JAKARTA - Jessica Kumala Wongso selaku terpidana kasus kopi sianida masih mendekam di hotel prodeo selama 7 tahun terakhir.

Sebelumnya, Jessica divonis 20 tahun pada 2016 atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri.

Jessica dinyatakan melakukan pembunuhan dengan mencampuri cairan sianida ke kopi Vietnam milik Mirna. Merasa tak bersalah, Jessica hingga kini masih berharap bebas.

"Tadi sih dia sampaikan kepada kami selaku tim lawyernya ya agar bisa cepat bebas," kata tim kuasa hukum Jessica Wongso, Hidayat Bustam, saat ditemui di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (9/10/2023).

"Siapa sih yang menerima hukuman sementara nggak salah, ya hatinya pasti berontak dong. Berontaknya dia pun nggak bisa apa-apa, hanya bisa minta bantuan," ujar dia lagi.

Hidayat Bustom juga menyoroti sejumlah dukungan publik yang belakangan diperoleh kliennya.

Mengingat, film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso yang tayang sejak 28 September 2023 tersebut seolah membuka tabir di balik kasus pembunuhan Mirna Salihin.