Sering Mual Saat Hamil, Jessica Mila Alami Pecah Pembuluh Darah di Wajah

JAKARTA - Jessica Mila merasakan cukup banyak perubahan usai dirinya mengandung calon buah hati pertamanya. Sejak trimester awal kehamilan, istri Yakup Hasibuan ini mengaku sering mengalami mual hingga muntah.

Kendati begitu, intensitas mual dan muntah yang dialaminya tersebut mulai berkurang saat usia kehamilannya memasuki bulan keempat, atau trimester dua.

"Ini sebenarnya baru kejadian dua hari yang lalu, udah lama banget nggak muntah-muntah, aku ngerasa udah kayak udah akhirnya kembali menjadi manusia normal," ujar Jessica Mila di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Baru merasakan sedikit ketenangan lantaran tak lagi mengalami mual dan muntah, bintang film Imperfect ini kembali harus merasakan hal itu. Bahkan kali ini sampai membuat pembuluh darah di wajahnya pecah.

"Eh tiba-tiba mual-mual lagi, muntah lagi, yang ternyata muntahnya itu kayaknya aku terlalu karenakan terlalu mual muntahnya kayak agak ngeden ya, nah itu tuh bikin pembuluh darah di muka tuh banyak yang pecah," ungkap Jessica Mila.