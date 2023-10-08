Jessica Mila Mengandung Anak Perempuan, Reaksi Mertua Jadi Sorotan

JAKARTA - Jessica Mila dan sang suami, Yakup Hasibuan baru saja menggelar acara gender reveal pada Sabtu (7/10/2023). Acara tersebut dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat dari keduanya.

Momen gender reveal itu dibagikan secara live di akun TikTok Jessica Mila. Dalam kesempatan itu terungkap bahwa jenis kelamin calon anak Jessica Mila dan Yakup Hasibuan adalah seorang perempuan.

Jessica Mila dan Yakup terlihat sangat bahagia ketika tahu anak pertama mereka seorang perempuan. Yakup tak henti memeluk sang istri tercinta.

Tak hanya mereka yang berbahagia, seluruh tamu undangan dan keluarga pun riuh bersorak bahagia.

Tak terkecuali sang ayah mertua Jessica Mila, Otto Hasibuan. Reaksi Otto Hasibuan yang berjoget usai mengetahui akan dapat cucu perempuan ini cukup menuai sorotan.

Pasalnya, setelah mengetahui sang cucu berjenis kelamin perempuan, Otto Hasibuan tak henti tersenyum sambil berjoget.

"Puji Tuhan sudah dalam kandungan cucu perempuan dari Yakup dan Mila. Senang saya," kata Otto Hasibuan, Sabtu (7/10/2023).

