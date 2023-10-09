Tasya Kamila Sedih, Anak Keduanya Belum Juga Bisa Merangkak

Anak kedua Tasya Kamila belum bisa merangkak (Foto: IG Tasya)

JAKARTA - Mantan penyanyi cilik Tasya Kamila memang sering membagikan kesehariannya bersama kedua anaknya, Arrasya dan Shafanina Wardhana Bachtiar di media sosial.

Terkini, Tasya Kamila mengeluhkan Shanin yang belum juga bisa merangkak padahal usianya sudah menginjak 9 bulan.

Hal itu diungkapkan Tasya lewat Instagram story miliknya, ia memperlihatkan Shanin yang tengah berusaha merangkak untuk mengambil sesuatu.

Namun lagi-lagi gagal karena terhalang oleh kakinya.

"Jujur insecure banget Shanin belum bisa merangkak juga sampe detik ini," tulis Tasya Kamila di Instagram Story, Minggu (8/10/2023).

Bahkan setiap kali Shanin merangkak, selalu diakhiri dengan helaan napas.

"Tiap abis exercise selalu diakhiri dengan menghela napas dia," tambah Tasya Kamila.

Pelantun Libur Telah Tiba itu terus memacu sang anak untuk berusaha merangkak.

Sayang belum juga berhasil sampai Tasya Kamila sendiri merasa putus asa.

"Mama mulai putus asa. Ini kalau anak biar bisa merangkak ya guys. Cuman setiap mau maju, ketahan sama kakinya," tutur Tasya Kamila.

