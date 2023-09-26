Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Tasya Kamila Alami Mastitis Gegara Putrinya Sempat Malas Menyusu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |20:50 WIB
Cerita Tasya Kamila Alami Mastitis Gegara Putrinya Sempat Malas Menyusu
Tasya Kamila sebut anak keduanya malas menyusu (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tasya Kamila kembali dikaruniai seorang anak pada awal 2023. Berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Shafanina Wardhana Bachtiar, pelantun Libur Telah Tiba itu merasakan perbedaan signifikan ketika menyusui anak pertamanya Arrasya Wardhana Bachtiar dan anak keduanya.

Saking bedanya, hal tersebut sampai-sampai mempengaruhi jumlah ASI yang dikeluarkan olehnya. Bahkan Shafanina sampai pernah mengalami kondisi malas untuk menyusu, lantaran tingginya kadar bilirubin.

"Shafanina (ASI) aku malah over supply jadi karena dia malas menyusu juga," ungkap Tasya Kamila saat ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Selasa (26/9/2023).

"Terus dia juga sempat kuning, anak yang bilirubin nya tinggi kan jadi males nyusu tuh kalau kata dokter," sambungnya.

Tasya Kamila (Ayu/MPI)

Lantaran putrinya malas untuk menyusu, ASI yang diproduksi di dalam payudaranya pun akhirnya tak dikeluarkan. Hal itu jelas membuat istri Randy Bachtiar ini mengalami mastitis.

"Jadinya pas awal-awal lahiran, pas dia masih new born bener-bener over supply sampai ketika Shafanina satu bulan sampai mastitis gitu aku," beber Tasya Kamila.

Melihat perbedaan antara Arrasya dan Shafanina soal mengkonsumsi ASI, jelas membuat Tasya bingung. Bahkan ia tak percaya jika akan mengalami hal tersebut.

"Bisa beda anak pertama sama kedua padahal di tubuh yang sama juga tapi kondisinya bisa beda-beda banget," ujarnya.

Halaman:
1 2
