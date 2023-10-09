Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Alasan Film Suspiria Dilarang Tayang di Indonesia

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |23:00 WIB
Alasan Film <i>Suspiria</i> Dilarang Tayang di Indonesia
Alasan Film Suspiria dilarang tayang di Indonesia. (Foto: IMDb)
JAKARTA - Film Suspiria dilarang tayang di Indonesia saat rilis pada 2018 silam. Padahal, diyakini film Hollywood satu ini sangat seru disaksikan karena dibintangi oleh beberapa artis ternama dunia, salah satunya Dakota Johnson.

Tentu saja larangan tayang tersebut membuat publik penasaran terkait alasan di baliknya. Jika kamu salah satunya, yuk simak penjelasan Okezone melalui ulasan ini.

Penggemar action, supernatural dan horor pastinya akan sangat menyukai film ini. Sebab, jalan cerita film Suspiria sangat seru untuk diikuti karena menceritakan kisah sekte gelap yang terbongkar imbas penindasan terhadap seorang wanita di sebuah akademi tari yang dikendalikan oleh penyihir.

Selama awal hingga akhir tayangan, penonton akan selalu dihebohkan dengan beberapa adegan berdarah, adegan panas hingga adegan sadis dan menyeramkan. Lantas mengapa tayangan tersebut dilarang tayang di Tanah Air?

Seperti yang telah diketahui bahwa Lembaga Sensor Film Indonesia memiliki aturan ketat terkait kelayakan sebuah film yang lulus senor dan naik tayang. Ternyata, film Suspiria tidak masuk dalam kriterianya alias gagal lulus sensor.

Halaman:
1 2
