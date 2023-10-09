Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kronologi Bruno Mars Batalkan Konser di Israel usai Serangan Hamas

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |21:00 WIB
Kronologi Bruno Mars Batalkan Konser di Israel usai Serangan Hamas
Kronologi Bruno Mars batalkan konser di Israel. (Foto: Instagram/@brunomars)
JAKARTA - Bruno Mars membatalkan konsernya di Hayarkon Park, Tel Aviv, Israel, pada 7 Oktober silam. Keputusan itu diambilnya setelah Hamas menyerang kawasan utara dan selatan Israel.

"Penggemar terhormat, konser Bruno Mars yang direncanakan berlangsung malam ini resmi dibatalkan," ujar Live Nation Israel selaku event organiser konser tersebut melalui Instagram, pada 7 Oktober 2023.

Setelah mengumumkan pembatalan, Live Nation memastikan, seluruh uang pembelian tiket akan dikembalikan secara otomatis melalui kartu kredit yang digunakan saat membeli tiket.

"Kami mendukung penduduk Israel, pejuang IDF, dan pasukan keamanan di saat-saat sulit ini," ungkap organiser itu dalam lanjutan keterangannya.

Mengutip Billboard, Senin (9/10/2023), itu merupakan pertunjukan keduanya setelah sempat menggelar konser pertamanya di Park Hayarkon Tel Aviv pada Rabu, 4 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
