Ayu Ting Ting hingga Atraksi Barongsai Buka Ulang Tahun GTV Amazing 21

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |21:00 WIB
Ayu Ting Ting hingga Atraksi Barongsai Buka Ulang Tahun GTV Amazing 21
Ayu Ting Ting buka Amazing 21 GTV (Foto: GTV)
JAKARTA - GTV merayakan 21 tahun menjadi home of entertainment dan kembali membuat pertunjukan spektakuler. Konser spesial bertajuk Amazing 21 ini digelar pada Minggu (8/10/2023) sebagai pesta ulang tahun televisi pilihan keluarga ini.

Sejumlah musisi ternama Tanah Air pun turut memeriahkan konser Amazing 21 ini yang mengusung tema Tionghoa. Konser ini pun dibuka dengan penampilan pedangdut Ayu Ting Ting sukses membawakan lagu Kolam Dalam Ikan.

Ayu Ting Ting hingga Atraksi Barongsai Buka Ulang Tahun GTV Amazing 21

Ayu tampil memukau dengan busana bernuansa merah dan putih. Penampilannya sukses membuat para penonton bergoyang bersama.

“Selamat ulang tahun GTV,” ucap Ayu, di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (8/10/2023).

Selain itu, ada pula penampilan atraksi barongsai yang memukau para penonton. Atraksi ini sekaligus menjadi pembuka dan membakar semangat penonton.

