Kangen Band Sukses Bikin Penonton AMAZING 21 GTV Bergoyang

JAKARTA - Kangen Band sukses bikin penonton AMAZING 21 GTV bergoyang bersama lewat lagu-lagu andalannya. Dipandu Raffi Ahmad dan Hesti Purwadinata, AMAZING 21 disiarkan langsung dari studio RCTI+ pada hari ini, (8/10/2023) pukul 19.00 WIB.

Kemunculan sang vokalis, Andika 'Babang Tamvan' di atas panggung langsung membuat penonton berteriak histeris. Pesona babang tamvan yang mengenakan baju tradisional Tionghoa, cheongsam berwarna biru dengan sentuhan motif berwarna emas sukses menyihir penonton. Belum lagi kacamata yang dikenakannya, semakin mengeluarkan pesona dengan kharisma tersendiri yang dimilikinya.

Kangen Band membuka penampilannya lewat lagu andalan, Terbang Bersamaku dengan alunan musik melayu yang mendayu-dayu. Sontak saja penonton langsung bernyanyi dan berjoget ria bersama tanpa dikomando.

Andika tampil berkharisma dengan dikelilingi penari latar para wanita yang mengenakan busana berwarna merah.Beberapa kali wajah sang gitaris sekaligus pencipta lagu, Dodhy disorot sedang memetik gitarnya dengan begitu antusias.

Penampilan Kangen Band dilanjutkan dengan lagu Doy dengan mengajak Happy Asmara untuk bergabung di atas panggung. Chemistry keduanya begitu mendalam lewat lagu Doy yang seolah menjadi ungkapan cinta Andika kepada Happy malam itu.

Andika sempat menggenggam tangan Happy dan menatapnya dengan tatapan cinta yang begitu dalam. Happy tampak cantik mengenakan cheongsam berwarna senada dengan Andika serta riasan rambut dicepol yang mempermanis tampilannya.

