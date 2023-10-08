Hamil, Jessica Mila Selektif Pilih Pekerjaan

JAKARTA - Jessica Mila sedang hamil anak pertama dari Yakup Hasibuan. Memasuki usia kehamilan empat bulan, Mila mengaku dirinya tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasanya.

Sebelumnya pada trimester pertama kehamilannya, Mila lebih banyak menghabiskan waktu di rumah lantaran tubuhnya mudah merasa kelelahan hingga mengalami mual dan muntah yang menurutnya cukup parah.

Memutuskan tetap bekerja, Mila pun berusaha untuk lebih selektif memilih pekerjaan yang sekira membuatnya tidak sampai merasa kelelahan. Segala penyesuaian perlu dilakukan sebelum ia memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan.

"Aku pilih kerjaan yang terlalu capek atau makan waktu terlalu lama. Sebelum terima kerjaan aku info kalau lagi hamil jadi aku gak bisa terlalu lama atau gak bisa terlalu lama berdiri, atau gak bisa lari. Ya selagi mereka ngerti, aku pasti nerima aja,"ujar Jessica Mila di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Mila pun merasa senang lantaran jabang bayi di kandungannya seolah bisa diajak berkompromi sehingga memahami bahwa ibunya sedang bekerja. Mila tak sampai muntah-muntah ketika bekerja.

"Lucunya babynya kayak ngerti pas diajak kerja aku gak pernah sampe muntah-muntah pas aku kerja, biasanya sebelum atau setelah," sambungnya.

Mila menjelaskan jika banyak orang yang memberikan saran untuk mengajak bayi dalam kandungannya mengobrol agar memahami apa yang sedang dilakukan oleh ibunya. Namun ia berseloroh bahwa bayinya sepertinya sudah mengerti tanpa harus dijelaskan olehnya.

"Aku tuh enggak ngerti harus kayak gitu (bicara dengan jabang bayi). Trimester awal kan dia belum bisa denger, sekarang kan udah bisa. Sempat ada yang kasih tahu sering-sering diajak ngobrol. Katanya kalau mau kerja bilang gini-gini. Tapi kayaknya tanpa aku ngomong dia udah ngerti," pungkasnya.