Vidi Aldiano Tolak Wawancara Soal Kanker Ginjal yang Diidapnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |08:30 WIB
Vidi Aldiano Tolak Wawancara Soal Kanker Ginjal yang Diidapnya
Vidi Aldiano tak mau bahas kanker ginjal (Foto: Instagram/vidialdiano)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano baru-baru ini mengatakan bahwa kanker ginjal yang diidapnya telah menyebar ke beberapa organ dalam tubuhnya. Hal itu membuat suami Sheila Dara Aisha itu harus rutin menjalani perawatan setiap tiga minggu sekali.

Ditemu di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Oktober 2023, Vidi memilih untuk enggan membeberkan soal penyakit yang diidapnya. Ia bahkan mengaku bahwa kondisi kesehatannya baik-baik saja.

"Sehat kok," jawab Vidi Aldiano singkat saat ditemui di sela perilisan single 'w u at?' di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2023).

Bukan tanpa sebab, Vidi mengaku enggan membahas soal penyakitnya. Pasalnya, ia merasa bahwa hal itu cukup personal baginya.

Vidi Aldiano 

Telusuri berita celebrity lainnya
