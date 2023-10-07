Vidi Aldiano Tolak Wawancara Soal Kanker Ginjal yang Diidapnya

JAKARTA - Vidi Aldiano baru-baru ini mengatakan bahwa kanker ginjal yang diidapnya telah menyebar ke beberapa organ dalam tubuhnya. Hal itu membuat suami Sheila Dara Aisha itu harus rutin menjalani perawatan setiap tiga minggu sekali.

Ditemu di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Oktober 2023, Vidi memilih untuk enggan membeberkan soal penyakit yang diidapnya. Ia bahkan mengaku bahwa kondisi kesehatannya baik-baik saja.

BACA JUGA: Lirik Lagu dan Chord Gitar Nuansa Bening dari Vidi Aldiano

"Sehat kok," jawab Vidi Aldiano singkat saat ditemui di sela perilisan single 'w u at?' di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2023).

Bukan tanpa sebab, Vidi mengaku enggan membahas soal penyakitnya. Pasalnya, ia merasa bahwa hal itu cukup personal baginya.