HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Operasi Hidung Lagi, Wajah Mayang Disebut Mirip Avril Lavigne

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |21:50 WIB
Operasi Hidung Lagi, Wajah Mayang Disebut Mirip Avril Lavigne
Mayang disebut mirip Avril Lavigne (Foto: Instagram/mayang.lucyanaa)
JAKARTA - Mayang Lucyana kembali menjalani operasi untuk semakin menambah tingkat kepercayaan dirinya. Kali ini, perempuan 20 tahun itu kembali menjalani operasi hidung demi mendapatkan bentuk yang lebih sempurna lagi, alias mancung.

Terkait keputusan Mayang untuk memperbaiki bentuk hidungnya yang tak sempurna, rupanya Doddy Sudrajat selaku ayah sangat mendukungnya. Bahkan Doddy tak ragu untuk memberikan pujian pada putrinya atas hasil dari operasi yang dijalani Mayang.

Saking kagumnya dengan hasil operasi tersebut, Doddy bahkan sampai menyebut bahwa putrinya mirip dengan penyanyi asal Kanada, Avril Lavigne.

"Mirip Avril Lavigne, karena Mayang kan emang suka sama Avril Lavigne. Emang dia ngefans banget dan terinspirasi sama penyanyi satu ini yang benar-benar menginspirasi dirinya dari kecil," ujar Doddy Sudrajat.

Sadar bahwa ucapannya akan menimbulkan pro-kontra, Doddy Sudrajat pun langsung memberikan klarifikasi. Menurutnya, netizenlah yang menyama-nyamai putrinya dengan sosok Avril.

Mayang Lucyana

"Kan yang bilang (Mayang) mirip (Avril) netizen. Mayang bisa main gitar kayak Avril dan dia ngefans. Dia punya gitar Avril, CD Avril, nggak halu juga. Kecuali dia nggak bisa main gitar, nggak bisa nyanyi baru halu. Dia emang terinspirasi sama Avril," jelas Doddy.

