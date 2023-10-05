Hary Tanoesoedibjo Survei Rumah Sarkani sebelum Dibedah, Lakukan Hal Tak Terduga

JAKARTA - Tayangan Bedah Rumah dan Uang Kaget di MNCTV malam ini (5/10/2023) begitu spesial. Sebab, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjadi bintang tamu spesial yang turun langsung melihat kondisi rumah Sarkani.

Ketika sampai di rumah Sarkani yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Banten, Hary Tanoesoedibjo disambut hangat oleh para warga sekitar. Tidak sedikit dari mereka yang ingin berfoto dan bersalaman dengan Ketua Umum Partai Perindo itu.

Tak lama, ia diajak masuk ke rumah Sarkani bersama hostnya Isa Bajaj. Hary Tanoesoedibjo dan Isa melalui gang sempit untuk sampai di rumah Sarkani.

Sampai di rumah Sarkani, Hary Tanoesoedibjo melihat-lihat area bangunan rumah yang sudah tidak layak huni itu. Banyak bagian bangunan yang sudah bolong hingga terlihat kurang nyaman bila ditempati.

Kemudian Hary Tanoesoedibjo melihat satu ruangan di rumah Sarkani yang terdapat dinding dengan bambu yang bolong. Ternyata bambu tersebut dijadikan celengan untuk anak-anaknya menyimpan uang.