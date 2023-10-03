Emiliano Cortizo dan Laura Moane Reuni dalam Sinetron Curhatan Orang Dalam

Emiliano Cortizo senang bisa kembali beradu akting dengan Laura Moane dalam sinetron Curhatan Orang Dalam. (Foto: MPI/Selvianus)

JAKARTA - Emiliano Fernando Cortizo kembali satu proyek dengan Laura Moane dalam sinetron Curhatan Orang Dalam, setelah sebelumnya sempat akting bareng dalam Dari Jendela SMP (DJS).

Emiliano mengaku senang kembali satu proyek dengan Laura. Karena sudah saling mengenal satu sama lain, tak sulit bagi keduanya untuk menumbuhkan chemistry di layar kaca.

"Karena sudah kenal, jadi adaptasinya cepat. Kami itu kayak Tom dan Jerry di lokasi syuting, jadi seru!" tuturnya saat ditemui di kawasan Cibubur, Jawa Barat, pada 2 Oktober 2023.

Emiliano berperan sebagai anak motor bernama Gio dalam sinetron Curhatan Orang Dalam. Karakter ini digambarkannya sebagai pria cuek yang kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya.

Menariknya, Emiliano harus belajar menggunakan bahasa Jawa untuk bisa menghidupkan karakter Gio dalam sinetron ini. "Di awal syuting, aku hanya mengikuti saja pengucapannya. Tidak mengerti juga artinya," ujarnya.

Selain Emiliano Cortizo, sinetron Curhatan Orang Dalam juga dibintangi oleh Laura Moane (Gendis), Rizky Inggar (Menik), Fachri Muhammad (Bambang), Daisy Natalya (Dea), dan Elisabeth Christine (Inggrid).

Sinetron Curhatan Orang Dalam sudah memulai penayangan perdananya di RCTI, pada 2 Oktober 2023, pukul 12.00 WIB. Sinetron ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.*

(SIS)