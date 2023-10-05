Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Alam Ganjar, Putra Tampan Ganjar Pranowo yang Idolakan BLACKPINK

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:14 WIB
Biodata Alam Ganjar, Putra Tampan Ganjar Pranowo yang Idolakan BLACKPINK
Biodata Alam Ganjar, putra tampan Ganjar Pranowo yang mengidolakan BLACKPINK. (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo memiliki seorang anak laki-laki bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar, dari pernikahannya dengan Siti Atikoh Supriyanti. Sosok Alam bahkan viral di media sosial karena ketampanannya. 

Alam Ganjar lahir di Semarang, Jawa Tengah, 22 tahun silam. Sang ibu membocorkan bahwa putranya itu ternyata penggemar musik K-Pop. Dia mengidolakan girl group BLACKPINK, TWICE, hingga solois IU. 

Sebenarnya, Alam pernah mengunggah fotonya saat menonton konser 'Love Poem' IU di Jakarta, pada 28 Desember 2019. Dia juga tak melewatkan konser 'BORN PINK' dari BLACKPINK di Jakarta, pertengahan Maret silam.

Lebih jauh Siti Atikoh mengungkapkan, BLACKPINK merupakan cinta pertama putranya sebagai penggemar K-Pop. Sesuatu yang dianggapnya aneh, karena Alam justru dicekoki musik rock dari Guns 'N Roses hingga Metallica sejak kecil.

Ternyata, Alam Ganjar mengidolakan girl group BLACKPINK. (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
