HOT GOSSIP

Lolly Mengaku Tak Akan Pulang ke Indonesia Sebelum 2 Hal Ini Terwujud

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |03:30 WIB
Lolly Mengaku Tak Akan Pulang ke Indonesia Sebelum 2 Hal Ini Terwujud
Lolly tak akan pulang ke Indonesia (Foto: Instagram/1a.uraa)
JAKARTA - Anak sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly, saat ini masih tinggal di London, Inggris. Keberadaan Lolly di Inggris, diketahui untuk melanjutkan pendidikan SMA-nya.

Sampai saat ini, Lolly pun mengaku masih belum terpikir untuk pulang ke Indonesia. Bahkan, ia mengaku memiliki syarat yang harus dipenuhi sebelum akhirnya kembali ke Tanah Air tercinta

Sedikitnya ada dua hal yang terlebih dahulu akan ia raih sebelum kembali ke Indonesia. Bahkan hal itu sempat diungkapkan oleh Lolly melalui Instagram Stories.

"Kapan pulang ke Indonesia Lolly?" tanya seorang netizen di kolom Q&A Instagram.

"Nanti, masih lama. Aku gak akan pulang ke Indo kalau aku belum lulus dan sukses di UK!" jawab Lolly.

Lolly

Lebih lanjut, Lolly pun kembali mengingatkan netizen bahwa dirinya memang terbang ke Inggris untuk belajar. Oleh karenanya, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikannya.

