HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Mesra Jo In Sung dan Han Hyo Joo dalam Unexpected Business 3

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:30 WIB
Momen Mesra Jo In Sung dan Han Hyo Joo dalam <i>Unexpected Business 3</i>
Momen mesra Jo In Sung dan Han Hyo Joo dalam teaser Unexpected Business 3. (Foto: YouTube/tvN)
A
A
A

SEOUL - Jo In Sung akan reuni dengan aktris Han Hyo Joo dalam program variety show Unexpected Business 3. Seperti diketahui, keduanya berperan sebagai suami istri dalam drama Moving

Reuni keduanya dalam program itu diketahui dari cuplikan teaser Unexpected Business 3 yang dirilis tvN. Han Hyo Joo akan bekerja sebagai pegawai paruh waktu di sebuah supermarket Korea di Amerika Serikat yang dijalankan Cha Tae Hyun dan Jo In Sung. 

Teaser dimulai dengan Han Hyo Joo masuk ke dalam supermarket dan disambut oleh Jo In Sung dengan senyum semringah. In Sung kemudian mengarahkan Hyo Joo terkait tugasnya hari itu. 

Jo In Sung kemudian terdengar berkata dengan percaya diri, “Aku akan melakukan semua pekerjaan ini sendiri.” Namun kemudian Han Hyo Joo terdengar berteriak sambil mengatakan, “Maksudmu, aku harus menyelesaikan semua pekerjaan ini sendiri, gitu?” 

Unexpected Business 3. (Foto: YouTube/tvN)

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
