HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selain Ditonjok, Safa Marwah Ternyata Pernah Dicekik Pacar hingga Pingsan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:00 WIB
Selain Ditonjok, Safa Marwah Ternyata Pernah Dicekik Pacar hingga Pingsan
Safa Marwah pernah dicekik pacar hingga pingsan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktris FTV Safa Marwah mengalami trauma berat setelah menerima dugaan penganiayaan dari pacarnya berinisial TI. Dua tahun menjalin asmara, ia mengaku dianiaya beberapa kali.

Setidaknya, kata Safa, ada dua kejadian yang sangat berdampak pada kesehatan mentalnya. Dia mengaku pernah dicekik oleh TI hingga pingsan selama beberapa menit.

Setelahnya, Safa menerima bogem mentah dari TI karena menagih utangnya senilai puluhan juta. Pukulan itu pun membuat pelipisnya sobek dan meninggalkan bekas luka tujuh jaitan. Dua kejadian ini berlangsung diwaktu dan tempat yang berbeda.

"Saya cuma pengin keadilan yang seadil-adilnya, pengin segera di proses aja, karena saya terpukul dan kena mental sekal, saya masih takut, masih trauma," kaya Safa Marwah saat ditemui di Kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023).

TI sendiri diketahui merupakan orang yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kasus ini juga sudah memasuki jalur hukum yang mana ditangani oleh Kepolisian Metro Menteng Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
