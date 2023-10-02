JAKARTA - Safa Marwah kini tengah menjadi sorotan. Ia menjadi korban kekerasan sang kekasih gara-gara masalah uang.
Hal ini diketahui dari unggahan di akun Instagram miliknya, akun @safamarwah97_. Sang selebgram membagikan foto pelipis matanya yang berdarah dan sobek.
Saat dikonfirmasi soal penyebab kekasihnya melakukan kekerasan, pelantun Mending Kamu Pergi ini menyebut bahwa hal itu berkaitan dengan uang. Tepatnya ketika Safa menagih uang yang pinjam oleh kekasihnya.
"Awalnya gara-gara aku nagih utang ke dia. Aku sama dia pacaran sudah 1 tahun lebih. Dia pinjam uang sama aku nggak tahu buat apa. Sisa Rp 42 juta," jelasnya.
Nahasnya, perilaku kasar kekasihnya bukan cuma satu kali terjadi, melainkan berkali-kali, selama mereka menjalani masa pacaran.