HOME CELEBRITY MUSIK

Semakin Terkenal, Putri Ariani Bakal Tampil di MotoGp 2023

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |01:01 WIB
Putri Ariani bakal tampil di Motogp 2023 (Foto: IG Putri Ariani)
Putri Ariani bakal tampil di Motogp 2023 (Foto: IG Putri Ariani)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani tampil memukau di ajang America Got Talent (AGT) 2023. Setelah go international, penyanyi Putri Ariani akan pulang ke Indonesia untuk tampil di perhelatan MotoGP 2023.

Rencananya, Putri akan bernyanyi di perhelatan yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 13-15 Oktober 2023 itu.

Informasi tersebut dibagikan langsung oleh Putri melalui unggahan di story di akun Instagramnya baru-baru ini.

 

“Phone interview Pertamina Grand Prix of Indonesian 2023," tulis Putri Ariani, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @arianinismaputri, Kamis, (5/10/2023).

Putri juga disebut-sebut akan bersanding dengan Band NTRL dan DJ Dipha Barus untuk memeriahkan perhelatan tersebut.

Sebelumnya, di Negeri Paman Sam, Putri sendiri telah sukses tampil memukau di malam final ajang America Got Talent (AGT).

Meski menyabet gelar juara 4, Putri sukses mencuri perhatian lewat penampilannya saat membawakan lagu “Don’t Let the Sun Go Down on Me” milik penyanyi legendaris Elton John.

Putri Ariani juga sebelumnya telah tampil di beberapa event bergengsi di Indonesia. Seperti bernyanyi di depan Presiden Jokowi di perayaan HUT RI ke-78, konser Dewa-19, hingga menjadi pembuka di konser Ronan Keating.

Telusuri berita celebrity lainnya
