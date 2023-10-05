Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

3 Penyanyi Indonesia yang Pernah Berduet dengan Putri Ariani

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:30 WIB
3 Penyanyi Indonesia yang Pernah Berduet dengan Putri Ariani
Penyanyi Indonesia yang pernah berduet dengan Putri Ariani. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani mencuri perhatian sejak kemunculannya di America's Got Talent 2023 dan meraih juara 4. Bakat dara asal Yogyakarta ini sudah disorot hingga kancah dunia.

Putri juga ternyata sudah beberapa kali menjajal ajang pencarian bakat di Tanah Air. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan musik yang menjadi medianya dilihat banyak orang.

Penyanyi 17 tahun ini juga sudah menunjukkan kemampuannya berkolaborasi dengan sejumlah musisi Tanah Air ternama. Siapa saja mereka?

Berikut ini Okezone ulas 3 penyanyi Indonesia yang pernah berduet dengan Putri Ariani, melansir dari berbagai sumber pada Kamis (5/10/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement