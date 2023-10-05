3 Penyanyi Indonesia yang Pernah Berduet dengan Putri Ariani

Penyanyi Indonesia yang pernah berduet dengan Putri Ariani. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)

JAKARTA - Putri Ariani mencuri perhatian sejak kemunculannya di America's Got Talent 2023 dan meraih juara 4. Bakat dara asal Yogyakarta ini sudah disorot hingga kancah dunia.

Putri juga ternyata sudah beberapa kali menjajal ajang pencarian bakat di Tanah Air. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan musik yang menjadi medianya dilihat banyak orang.

Penyanyi 17 tahun ini juga sudah menunjukkan kemampuannya berkolaborasi dengan sejumlah musisi Tanah Air ternama. Siapa saja mereka?

Berikut ini Okezone ulas 3 penyanyi Indonesia yang pernah berduet dengan Putri Ariani, melansir dari berbagai sumber pada Kamis (5/10/2023).

