Kiky Saputri TikTokan Tanpa Make Up, Wajah Aslinya Pangling

JAKARTA - Komika Kiky Saputri menjadi sorotan netizen. Belum lama ini, Kiky asyik TikTokan tanpa make up alias dengan wajah polos.

Momen itu dibagikan komedian ini di akun TikTok pribadinya. Mulanya, Kiky melakukan joget TikTok yang tengah hits dengan riasan full make up.

Kemudian, Kiky menjawab tantangan seorang netizen yang memintanya membuat video TikTok tanpa mengenakan riasan wajah.

“Udah ya, semua puas,” balas Kiky, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (22/9/2023).

Benar saja, Kiky pun tak ragu untuk membuat video TikTok tanpa riasan wajah sama sekali. Ia tidak mengenakan bulu mata palsu, alis, maupun make up seperti bedak dan foundation.

Kiky juga berkali-kali mengusap-usap wajahnya menandakan ia tak mengenakan make up sama sekali.

