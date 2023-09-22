Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri TikTokan Tanpa Make Up, Wajah Aslinya Pangling

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |14:43 WIB
Kiky Saputri TikTokan Tanpa Make Up, Wajah Aslinya Pangling
Wajah asli Kiky Saputri tanpa make-up (Foto: IG Kiky Saputri)
A
A
A

JAKARTA - Komika Kiky Saputri menjadi sorotan netizen. Belum lama ini, Kiky asyik TikTokan tanpa make up alias dengan wajah polos.

Momen itu dibagikan komedian ini di akun TikTok pribadinya. Mulanya, Kiky melakukan joget TikTok yang tengah hits dengan riasan full make up.

Kemudian, Kiky menjawab tantangan seorang netizen yang memintanya membuat video TikTok tanpa mengenakan riasan wajah.

Kiky Saputri TikTokan Tanpa Make Up, Wajah Aslinya Pangling

“Udah ya, semua puas,” balas Kiky, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (22/9/2023).

Benar saja, Kiky pun tak ragu untuk membuat video TikTok tanpa riasan wajah sama sekali. Ia tidak mengenakan bulu mata palsu, alis, maupun make up seperti bedak dan foundation.

Kiky juga berkali-kali mengusap-usap wajahnya menandakan ia tak mengenakan make up sama sekali.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
