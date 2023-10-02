Alasan Konser Sheila On 7 Kerap Dihentikan Polisi

JAKARTA - Alasan konser Sheila On 7 kerap dihentikan polisi. Konser band asal Yogyakarta tersebut tercatat pernah beberapa kali dihentikan polisi, pada 2014, 2015, dan 2018.

Alasannya, karena Sheila On 7 kerap kali manggung melebihi batas waktu yang telah ditentukan, pukul 24.00 WIB. Sejauh ini, pertunjukan Duta cs sudah tiga kali dihentikan polisi.

Pertunjukan pertama band ini yang dihentikan aparat terjadi pada 2014. Saat itu, mereka menjadi bintang tamu dalam acara kompetisi dance di alun-alun Yogyakarta.

Konser Sheila On 7 berlangsung pada malam hari dan baru berjalan selama 30 menit. Mereka juga baru membawakan lima lagu. Pada pertengahan konser, polisi tiba-tiba naik ke atas panggung dan memberi tahu izin acara sudah selesai.

Adam, bassist Sheila On 7 sangat menyayangkan tindakan aparat yang menurutnya tidak sopan. Bahkan Duta terlihat sangat marah karena aparat memaksa mereka untuk menghentikan pertunjuakn tersebut.

Penonton yang hadir lantas menyoraki aparat kepolisian. Sementara Sheila On 7 melanjutkan pertunjukan dengan menyanyikan satu lagu sebelum mengakhiri konser.

Peristiwa penghentian pertunjukan kedua terjadi pada 2015. Peristiwa tidak mengenakkan itu terjadi ketika band pelantun lagu Sephia itu tampil dalam acara The 90's Festival di Bandung, Jawa Barat.