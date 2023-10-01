Andien Rilis Album Ke-8, Rangkum Kisah Hidupnya Selama 3 Tahun

JAKARTA - Penyanyi Andien Aisyah merilis album ke-8 berjudul 'Dan Lalu'. Menariknya, album ini menjabarkan rangkuman kisah perjalanan hidupnya sejak 2019 hingga 2022.

Dalam perjalanan hidupnya, Andien mengaku banyak mendapatkan banyak lika-liku hingga sempat putus asa. Hidupnya seolah dihantam cobaan bertubi-tubi.

"Sebenarnya dalam 23 tahun ini, banyak banget momen aku kayak semi shut down gitu, kayak, ‘Ah kayaknya aku udah nggak bisa lagi. Patah arang, putus semangat’ kemudian kayaknya enggak ada harapan buat jalaninnya lagi," ujar Andien saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan belum lama ini.

Andien menceritakan, sejak merekam single Aku Cinta Dia, terjadi perombakan dalam kehidupannya. Sehingga secara alami, lahirlah beberapa lagu yang kini dibungkus menjadi album ke-8 berjudul 'Dan Lalu'.

Album 'Dan Lalu' berisi lagu-lagu emosional, seperti Aku Cinta Dia yang dinyanyikan bersama Ricky Leonardi dan lagu Dan Lalu, liriknya ditulis oleh Dee Lestari. Dalam album ini, terdapat perjalanan musikal memukau, menggambarkan kehidupan, cinta, dan perpisahan dalam melodi indah.

"Sejak aku merekam lagu Aku Cinta Dia, aku mengalami banyak perombakan dalam hidupku, hingga lahirlah lagu-lagu sesudahnya, tanpa direncanakan," ucap Andien.