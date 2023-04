JAKARTA - Andien Aisyah merayakan Lebaran tanpa kehadiran sang suami, Irfan Wahyudi. Suami Andien diketahui sedang berada di London untuk mengikuti London Marathon hari ini, Minggu, (23/4/2023).

Hal itu tak menyurutkan kebahagiaan Andien di momen lebaran kali ini. Pasalnya, ia masih bisa merayakannya dengan kedua anaknya, Kawa dan Tabi.

Hal itu terlihat dari beberapa potret yang diunggah Andien melalui akun Instagramnya. Menariknya dalam potret lebaran kali ini, ia tetap menyertakan kehadiran sang suami lewat video call.

“Mandatory Lebaran wefie pose from time to time. Tahun ini kita lebaran bertigaan aja di Jakarta. Jadi wefienya bareng video call,” tulis Andien dalam keterangan potret yang diunggah di akun Instagramnya, @andienaisyah, Minggu, (23/4/2023).

“Untuk pertama kalinya terpisah ama @cyclonesia yang lagi mau race di London Marathon hari ini. Best of luck for our champ!,” imbuhnya.

Andien juga mengungkapkan, momen Lebaran tahun ini menjadi Lebaran pertama baginya ditinggal lama oleh sang suami.

Ia mengaku kedekatannya dengan kedua anaknya semakin erat. Namun, ia juga tak memungkiri mulai kewalahan mengurus kedua anaknya sendirian.

“Baru kali ini juga sejujurnya ditinggalin selama ini. Rasanya heboh ya rumah, karena kita bertiga semakin deket, tapi semakin rapid panggilan “Ibuuuuuu". Satu urusan belum selesai, hadir urusan yang lain,” ungkapnya.

Selain mengunggah potret terbaru momen lebaran tanpa kehadiran sang suami, Andien juga membagikan beberapa potret momen lebaran dirinya dengan anak dan suaminya dari tahun ke tahun. Dalam postingan tersebut terlihat potret lebaran Andien sebagai istri sekaligus ibu satu anak pada 2017 lalu. Lalu, ia mulai merayakan lebaran dengan dua anak dan suaminya sejak tahun 2020 lalu.

