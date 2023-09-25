Soal Kalung Couple Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, Ini Kata Angelina Sondakh

JAKARTA - Aaliyah Massaid saat ini ramai disebut tengah menjalin hubungan asmara dengan Thariq Halilintar. Kabar yang menyebut jika Aaliyah dan Thariq menjalin hubungan spesial pun rupanya telah sampai di telinga ibu sambungnya, Angelina Sondakh.

Saat ditanya terkait kedekatan putrinya dengan Thariq, wanita yang akrab disapa Angie ini pun mengaku enggan berkomentar banyak. Sebab sebagai ibu, Angie merasa bahwa dirinya tak sepantasnya ikut campur urusan pribadi sang putri, apalagi terkait asmara.

"Aduh kalau itu kayaknya udah berkali-kali no comment ya. Karena kan udah pada besar juga ya anak-anak, pasti mereka bisa mengomentarinya sendiri," ujar Angie dikutip dari Intens Investigasi.

Lebih lanjut, ibu satu anak ini juga mengatakan bahwa dirinya tak tahu banyak terkait kedekatan putrinya dengan Thariq. Mengingat, ia juga memiliki kesibukan sendiri, salah satunya mengurus bisnis UMKM.

"Terus terang nggak begitu mengikuti gitu ya, karena pekerjaan dan nggak begitu dengerin gosip," tuturnya.