HOME CELEBRITY MOVIE

iNews Tayangkan iMovie Special Ketika Cinta Bertasbih 2 untuk Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Lutfi Fadila , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |16:00 WIB
iNews Tayangkan iMovie Special <i>Ketika Cinta Bertasbih 2</i> untuk Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW
iNews tayangkan imovie special, Ketika Cinta Bertasbih 2 untuk merayakan Maulid Nabi. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Masih dalam momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, iNews menyuguhkan film religi yang mampu menginspirasi umat muslim. Malam ini (29/9/2023), iNews akan menayangkan film religi Ketika Cinta Bertasbih 2

Film ini merupakan sekuel dari Ketika Cinta Bertasbih yang dirilis pada 2019. Disutradarai Chaerul Umam, film ini menuturkan kehidupan Azzam sepulangnya dari Kairo. Film ini juga menampilkan kerinduannya pada keluarga, negara, dan masyarakat Indonesia. 

Lulus kuliah dari luar negeri, ternyata tak menjamin Azzam bisa mendapatkan pekerjaan sesuai. Kondisi semakin tak nyaman baginya setelah tetangga mencibir karena mengira seorang lulusan Al-Azhar University otomatis menjadi ulama besar. 

Kondisi Azzam semakin pelik ketika perempuan idamannya, Anna Althafunnisa dipinang oleh sahabatnya sendiri. Di lain pihak, dia belum bisa menerima Eliana karena masih mendamba perempuan muslimah. 

Ketika Cinta Bertasbih 2. (Foto: iNews)

Meski begitu banyak cobaan datang, Azzam tetap semangat membangun bisnis kecilnya. Lalu bagaimana kelanjutan kisah Azzam dalam film Ketika Cinta Bertasbih 2? Saksikan selengkapnya di iNews TV, pada Jumat (29/9/2023), pukul 22.30 WIB. 

Ayo, set ulang frekuensi TV digital Anda dan tonton iNews TV di saluran digital terbaik.*

(SIS)

