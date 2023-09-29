Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Inul Daratista Disebut Mandul karena Sering Goyang Ngebor

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |07:10 WIB
Cerita Inul Daratista Disebut Mandul karena Sering Goyang Ngebor
Inul Daratista disebut mandul karena keseringan goyang ngebor (Foto: IG Inul)
A
A
A

JAKARTA - Inul Daratista mencurahkan isi hatinya melalui media sosial setelah 13 tahun dibilang mandul oleh netizen. Dia pun bersyukur memiliki buah hatinya, Yusuf Ivander Damares, meski lahir hasil program bayi tabung.

"Tahukah kalian, dari sekian banyak Investasi yang sudah aku miliki, cuma ini investasi terindah dan berhasil kumiliki yaitu anakku!" tulis Inul Daratista dikutip dari laman Instagramnya @inul.d, Jum'at (29/9/2023).

Pencetus goyang ngebor ini mengaku masih sakit hati jika mengingat hujatan masyarakat yang menyebutnya mandul selama 13 tahun.

Bahkan, netizen saat itu mengaitkan hal tersebut dengan azab Tuhan lantaran dirinya keseringan melakukan goyangan maut diatas panggung.

"13 tahun dibilang mandul, nggak bisa punya anak, di sindir tiap hari, di omong di belakang, banyakan goyang kualat nggak bisa punya anak, tar juga ditinggal rabi maning sama laki-lakinya, tar juga anu, tar juga itu. Sakit hatiku," lanjut Inul.

Disisi lain, pelantun Buaya Buntung itu memilih tegar atas komentar pedas warganet yang menimpanya. Dia pun optimis bisa memiliki anak.

"Aku yakin bisa punya anak tidak mandul. Aku percaya Allah akan kasih pada waktunya dan 19 mei 2009 lahirlah Yusuf Ivander Damares buah hati yang paling dinanti, bayi tabung dan bayi fenomenal juga," ujar Inul.

