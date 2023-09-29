Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Petualangan Sherina 2, Sukses Bikin Nostalgia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |14:42 WIB
Film Petualangan Sherina 2, Sukses Bikin Nostalgia
Film Petualangan Sherina 2 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Film Petualangan Sherina 2 resmi dirilis pada Kamis, 28 September 2023. Penantian panjang sekuel dari film bertajuk serupa ini berhasil jadi obat rindu para penggemar Petualangan Sherina itu.

Sekuel dari film yang perdana dirilis pada tahun 2000 silam ini dibuat apik oleh produser dan sutradara Mira Lesmana dan Riri Riza. Tentu ini juga jadi ajang nostalgia sang dua bintang, Sherina Munaf dan Derby Romero.

Petualangan Sherina 2 ini tak cuma jadi sineas untuk bernostalgia, tapi juga menyuguhkan cerita yang menarik yang telah dinanti para penonton.

Film Petualangan Sherina 2, Sukses Bikin Nostalgia

Film dibuka dengan nasib Sherina dan Sadam, dua orang sahabat yang kini beranjak dewasa. Sherina tumbuh jadi seorang jurnalis yang mengharuskannya liputan khusus di Kalimantan.

Siapa sangka, di sana ia bertemu dengan sahabat lamanya, Sadam yang bekerja di kawasan konservasi alam tersebut.

Pertemuan Sherina dan Sadam ini menjadi petualangan baru untuk mereka. Keduanya kembali dihadapi situasi genting dengan para mafia yang mengancam keselamatan mereka.

Bila mengikuti film Petualangan Sherina pertama, penonton pasti akan merasa nostalgia dengan sejumlah adegan-adegan yang tak asing. Mulai dari sikap Sherina yang pemberani tapi keras kepala, hingga sosok mafia yang harus dihadapi Sadam dan Sherina.

Para karakter baru juga berhasil menghidupkan sekuel ini, namun tanpa memperjauh alur ceritanya.

Tentu penonton tak cuma disajikan dengan cerita yang baru, tapi seolah diajak untuk mengingat kembali scene ikonik yang pernah ada di Petualangan Sherina pertama.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168464/sherina_munaf-13Ep_large.jpg
Polisi Minta Klarifikasi Sherina Munaf Terkait Penjarahan Kucing Uya Kuya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166755/sherina_munaf-97Xy_large.jpg
Sherina Munaf Ungkap Ada 16 Ekor Kucing Uya Kuya yang Hilang Imbas Aksi Penjarahan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067661/sherina_munaf-xqQW_large.jpg
5 Potret Terbaru Sherina Munaf Dengan Rambut Kepang, Netizen: Pesona Gadis 90-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/612/3060050/sherina_munaf-el3N_large.jpg
Rumah Tangga Dikabarkan Retak, Sherina Munaf Pilih Liburan Bareng Ayah ke Labon Bajo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/612/3057028/sherina_munaf-qNrR_large.jpg
Sherina Unggah Foto di Gym, setelah Hapus Momen Kebersamaan dengan Suaminya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/612/3057015/baskara_mahendra-xcEW_large.jpg
Potret Baskara Mahendra, Suami Sherina Munaf yang Fotonya Hilang dari Instagram Sang Istri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement