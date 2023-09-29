Film Petualangan Sherina 2, Sukses Bikin Nostalgia

JAKARTA - Film Petualangan Sherina 2 resmi dirilis pada Kamis, 28 September 2023. Penantian panjang sekuel dari film bertajuk serupa ini berhasil jadi obat rindu para penggemar Petualangan Sherina itu.

Sekuel dari film yang perdana dirilis pada tahun 2000 silam ini dibuat apik oleh produser dan sutradara Mira Lesmana dan Riri Riza. Tentu ini juga jadi ajang nostalgia sang dua bintang, Sherina Munaf dan Derby Romero.

Petualangan Sherina 2 ini tak cuma jadi sineas untuk bernostalgia, tapi juga menyuguhkan cerita yang menarik yang telah dinanti para penonton.

Film dibuka dengan nasib Sherina dan Sadam, dua orang sahabat yang kini beranjak dewasa. Sherina tumbuh jadi seorang jurnalis yang mengharuskannya liputan khusus di Kalimantan.

Siapa sangka, di sana ia bertemu dengan sahabat lamanya, Sadam yang bekerja di kawasan konservasi alam tersebut.

Pertemuan Sherina dan Sadam ini menjadi petualangan baru untuk mereka. Keduanya kembali dihadapi situasi genting dengan para mafia yang mengancam keselamatan mereka.

Bila mengikuti film Petualangan Sherina pertama, penonton pasti akan merasa nostalgia dengan sejumlah adegan-adegan yang tak asing. Mulai dari sikap Sherina yang pemberani tapi keras kepala, hingga sosok mafia yang harus dihadapi Sadam dan Sherina.

Para karakter baru juga berhasil menghidupkan sekuel ini, namun tanpa memperjauh alur ceritanya.

Tentu penonton tak cuma disajikan dengan cerita yang baru, tapi seolah diajak untuk mengingat kembali scene ikonik yang pernah ada di Petualangan Sherina pertama.

