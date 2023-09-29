Gunawan Ungkap Keseruan Syuting MV Bintang Tertutup Awan, Unduh Gratis Sekarang di TREBEL

JAKARTA - Pedangdut Gunawan resmi merilis single terbarunya, Bintang Tertutup Awan, pada 18 September silam. Lagu tersebut bercerita tentang kisah cinta mengharukan yang dijalani seorang pria.

Saat Live Instagram bersama TREBEL Indonesia, Gunawan mengaku, lagu barunya tersebut cocok didengarkan bagi siapapun yang sedang bingung dengan asmara yang tengah dijalaninya.

Gunawan mengatakan, ada cerita lucu saat dirinya syuting video klip lagu tersebut. Dia takut saat diminta sutradara untuk menaiki sepeda motor Harley Davidson.

“Karena aku tuh belum pernah bawa Harley sebelumnya. Jadi agak takut. Tapi pas dicoba ya bisa-bisa saja ternyata meski agak berat memang setirnya," tutur sang pedangdut menambahkan.

