HOME CELEBRITY MUSIK

Gunawan Ungkap Keseruan Syuting MV Bintang Tertutup Awan, Unduh Gratis Sekarang di TREBEL

Lutfi Fadila , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |13:53 WIB
Gunawan Ungkap Keseruan Syuting MV <i>Bintang Tertutup Awan</i>, Unduh Gratis Sekarang di TREBEL
Gunawan ungkap cerita lucu di balik syuting MV Bintang Tertutup Awan. (Foto: TREBEL Music)
JAKARTA - Pedangdut Gunawan resmi merilis single terbarunya, Bintang Tertutup Awan, pada 18 September silam. Lagu tersebut bercerita tentang kisah cinta mengharukan yang dijalani seorang pria. 

Saat Live Instagram bersama TREBEL Indonesia, Gunawan mengaku, lagu barunya tersebut cocok didengarkan bagi siapapun yang sedang bingung dengan asmara yang tengah dijalaninya.

Gunawan mengatakan, ada cerita lucu saat dirinya syuting video klip lagu tersebut. Dia takut saat diminta sutradara untuk menaiki sepeda motor Harley Davidson.

“Karena aku tuh belum pernah bawa Harley sebelumnya. Jadi agak takut. Tapi pas dicoba ya bisa-bisa saja ternyata meski agak berat memang setirnya," tutur sang pedangdut menambahkan.

Nah, lagu Bintang Tertutup Awan dari Gunawan ini bisa Anda dengarkan secara gratis dan legal melalui aplikasi musik TREBEL. Aplikasi ini bisa Anda unduh melalui App Store dan Play Store.

Gunawan rilis single Bintang Tertutup Awan. (Foto: TREBEL Music)

Setelah aplikasi TREBEL terpasang di ponsel, Anda bisa mengunduh lagu Bintang Tertutup Awan dan lagu-lagu lainnya secara gratis dan mendengarkannya tanpa sambungan internet kapanpun Anda mau.*

(SIS)

