Mengenal Kandole, Hantu Asal Sulawesi Tenggara yang Incar Keperjakaan Pria

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |21:50 WIB
Ilustrasi hantu. (Foto: RCTI+)
JAKARTA - Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Lebih dari itu, negara ini juga kental dengan berbagai hal mistis, termasuk cerita hantu

Menariknya, setiap daerah memiliki cerita horornya masing-masing yang dipercaya sejak lama dan menjadi kisah yang diwariskan turun temurun. Salah satunya tentang hantu kandole yang berasal dari Sulawesi Tenggara. 

Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara meyakini bahwa kandole sudah ada sejak ratusan tahun silam. Hantu tersebut muncul setelah dibantai dan diperlakukan tak senonoh semasa hidupnya. Mereka dibunuh, lalu mayatnya dibuang begitu saja. 

Akibatnya, arwah para korban menjadi tak tenang dan bergentayangan untuk membalas dendam pada pria yang sudah mencelakai mereka. Kandole digambarkan sebagai hantu perempuan berambut panjang, berpakaian putih, dengaan punggung berlubang. 

Jika melihat penjelasan di atas maka kandole bisa dibilang menyerupai sundel bolong yang dikenal masyarakat di Pulau Jawa. Meski digambarkan memiliki paras yang cantik, namun kandole kerap mengelabui bahkan hingga mencelakai manusia, terutama kaum pria. 

Podcast Jero Semedi. (Foto: RCTI+)

Kandole ini tak hanya menakut-nakuti, namun juga menculik para pria dan dibuat tunduk dan patuh agar bisa dimanfaatkan untuk berhubungan badan dan memperbanyak diri. Tak hanya itu, hantu ini juga kerap dijadikan penglaris bagi manusia. 

Para dukun biasanya akan menawari para pria untuk menikah kandole dengan mahar jutaan rupiah. Setelah menikah, kandole akan dibuatkan kamar yang bagus agar sang 'istri' betah berada di rumah.

Telusuri berita celebrity lainnya
